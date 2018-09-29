Британец Смит стал победителем Всемирной боксерской суперсерии

Источник: AFP 2018

В активе 27-летнего Смита теперь 24 победы (18 — нокаутом), ни одного поражения. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира.

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На счету 30-летнего Гроувза 28 побед (20 — нокаутом), четыре поражения. Он не сумел в третий раз защитить пояс, который завоевал благодаря победе над россиянином Федором Чудиновым техническим нокаутом в шестом раунде в мае прошлого года.