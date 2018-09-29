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00:59 (мск), источник: ТАСС

Британец Смит стал победителем Всемирной боксерской суперсерии

ТАСС, 28 сентября. Британец Каллум Смит стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в весовой категории до 76,2 кг и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В 12-раундовом поединке в Джедде (Саудовская Аравия) он выиграл у соотечественника Джорджа Гроувза техническим нокаутом в седьмом раунде.

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Источник: AFP 2018

В активе 27-летнего Смита теперь 24 победы (18 — нокаутом), ни одного поражения. Он впервые боксировал за титул чемпиона мира.

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На счету 30-летнего Гроувза 28 побед (20 — нокаутом), четыре поражения. Он не сумел в третий раз защитить пояс, который завоевал благодаря победе над россиянином Федором Чудиновым техническим нокаутом в шестом раунде в мае прошлого года.

Всемирная боксерская суперсерия — ежегодный турнир среди боксеров-профессионалов с призовым фондом $50 млн. Победитель получит $10 млн и кубок Мохаммеда Али. Первый сезон суперсерии стартовал в сентябре прошлого года в двух весовых категориях, восемь лучших боксеров оспаривали сильнейшего по олимпийской системе начиная с четвертьфиналов. Победителем в весовой категории до 90,71 кг стал украинец Александр Усик, победивший в финале россиянина Мурата Гассиева по очкам.

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