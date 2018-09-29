Жанибек Алимханулы победил в своем дебютном бою в США
Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы победил колумбийца Карлоса Галвана в своем дебютном бою в США, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы победил колумбийца Карлоса Галвана в своем дебютном бою в США, передает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок прошел в андеркарте вечера бокса на арене Oracle в Окленде (штат Калифорния). Бой продлился всю дистанцию в шесть раундов, по итогам которых Алимханулы выиграл единогласным решением — все судьи выставили счет 60−54.
Для 25-летнего Алимханулы эта победа стала третьей в трех боях (одна нокаутом), а 27-летний Галван потерпел восьмое поражение при 16 победах (15 нокаутом) и одной ничьей.
Напомним, Алимханулы выигрывал чемпионат мира-2013 и участвовал на Олимпиаде-2016. В профи он дебютировал в октябре 2016 года и успел провести два боя в Казахстане.
Окончательно из любительского бокса Алимханулы ушел в начале этого года. Казахстанец отправился в США и подписал контракт с главой промоутерской компании Top Rank Бобом Арумом, который представляет интересы лидера рейтинга лучших боксеров вне зависимости от веса (P4P) украинца Василия Ломаченко (11−1, 9 КО) и идущего вторым американца Теренса Кроуфорда (33−0, 24 КО).
Следующий бой Алимханулы проведет 3 ноября в