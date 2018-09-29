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11:55 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец выиграл первый бой после подписания контракта с промоутером Ломаченко

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Асхат Уалиханов победил американца Анхеля Эрнандеса, передает корреспондент Vesti.kz.

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Их поединок стал частью андеркарта вечера бокса компании Top Rank на арене Oracle в Окленде (штат Калифорния, США).

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Бой Уалиханов — Эрнандес продлился всю дистанцию в восемь раундов, по итогам которых казахстанец выиграл единогласным решением судей — 58−56, 58−56 и 59−55.

Теперь на счету 27-летнего Уалиханова — четыре победы (две досрочные) при одном поражении, а его ровесник Эрнандес проиграл в 10-й раз в карьере — также в его активе 13 побед (восемь нокаутом) и две ничьи.

Все четыре боя Уалиханова прошли в США. Единственное поражение он потерпел в дебютном поединке — казахстанец ударил соперника после команды «стоп» от рефери и проиграл дисквалификацией, но после этого начал победную серию.

В августе Уалиханов подписал контракт с главой Top Rank Бобом Арумом, который ведет дела лидера рейтинга лучших боксеров вне зависимости от веса (P4P) украинца Василия Ломаченко (11−1, 9 КО) и идущего вторым американца Теренса Кроуфорда (33−0, 24 КО). Также соглашением с Арумом связаны еще два казахстанца — Жанибек Алимханулы (3−0, 1 КО), который также одержал победу в шоу в Окленде, и Сагадат Рахманкулов (3−0, 1 КО).

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