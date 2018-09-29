Казахстанец выиграл первый бой после подписания контракта с промоутером Ломаченко
Казахстанский боксер первого полусреднего веса Асхат Уалиханов победил американца Анхеля Эрнандеса, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер первого полусреднего веса Асхат Уалиханов победил американца Анхеля Эрнандеса, передает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок стал частью андеркарта вечера бокса компании Top Rank на арене Oracle в Окленде (штат Калифорния, США).
Бой Уалиханов — Эрнандес продлился всю дистанцию в восемь раундов, по итогам которых казахстанец выиграл единогласным решением судей — 58−56, 58−56 и 59−55.
Теперь на счету 27-летнего Уалиханова — четыре победы (две досрочные) при одном поражении, а его ровесник Эрнандес проиграл в 10-й раз в карьере — также в его активе 13 побед (восемь нокаутом) и две ничьи.
Все четыре боя Уалиханова прошли в США. Единственное поражение он потерпел в дебютном поединке — казахстанец ударил соперника после команды «стоп» от рефери и проиграл дисквалификацией, но после этого начал победную серию.
В августе Уалиханов подписал контракт с главой Top Rank Бобом Арумом, который ведет дела лидера рейтинга лучших боксеров вне зависимости от веса (P4P) украинца Василия Ломаченко (11−1, 9 КО) и идущего вторым американца Теренса Кроуфорда (33−0, 24 КО). Также соглашением с Арумом связаны еще два казахстанца — Жанибек Алимханулы (3−0, 1 КО), который также одержал победу в шоу в Окленде, и Сагадат Рахманкулов (3−0, 1 КО).