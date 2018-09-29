Казахстанец выиграл первый бой после подписания контракта с промоутером Ломаченко

Их поединок стал частью андеркарта вечера бокса компании Top Rank на арене Oracle в Окленде (штат Калифорния, США).

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Бой Уалиханов — Эрнандес продлился всю дистанцию в восемь раундов, по итогам которых казахстанец выиграл единогласным решением судей — 58−56, 58−56 и 59−55.

Теперь на счету 27-летнего Уалиханова — четыре победы (две досрочные) при одном поражении, а его ровесник Эрнандес проиграл в 10-й раз в карьере — также в его активе 13 побед (восемь нокаутом) и две ничьи.

Все четыре боя Уалиханова прошли в США. Единственное поражение он потерпел в дебютном поединке — казахстанец ударил соперника после команды «стоп» от рефери и проиграл дисквалификацией, но после этого начал победную серию.