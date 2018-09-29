Казахстанский боксер с опытом шести боев за 19 дней завоевал титул WBA International в США
Казахстанский боксер полулегкого веса Муса Турсынгалиев победил колумбийца Дейви Хулио Бассу, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер полулегкого веса Муса Турсынгалиев победил колумбийца Дейви Хулио Бассу, передает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок стал
По данным BoxingScene, на кону боя Турсынгалиев — Басса стоял титул WBA International, который может помочь продвинуться в рейтинге.
24-летний Турсынгалиев сохранил статус небитого боксера — теперь на его счету семь побед (шесть нокаутом) в семи боях, а 37-летний Басса потерпел восьмое поражение в карьере при 20 победах (12 нокаутом).
Напомним, что Турсынгалиев дебютировал на