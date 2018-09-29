Казахстанский боксер с опытом шести боев за 19 дней завоевал титул WBA International в США

Их поединок стал со-главным событием вечера бокса в Hard Rock Hotel`Casino во Флориде (штат Калифорния, США) и продлился все положенные десять раундов, по итогам которых Турсынгалиев победил единогласным решением.

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По данным BoxingScene, на кону боя Турсынгалиев — Басса стоял титул WBA International, который может помочь продвинуться в рейтинге.

24-летний Турсынгалиев сохранил статус небитого боксера — теперь на его счету семь побед (шесть нокаутом) в семи боях, а 37-летний Басса потерпел восьмое поражение в карьере при 20 победах (12 нокаутом).