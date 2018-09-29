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12:03 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер с опытом шести боев за 19 дней завоевал титул WBA International в США

Казахстанский боксер полулегкого веса Муса Турсынгалиев победил колумбийца Дейви Хулио Бассу, передает корреспондент Vesti.kz.

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Их поединок стал со-главным событием вечера бокса в Hard Rock Hotel`Casino во Флориде (штат Калифорния, США) и продлился все положенные десять раундов, по итогам которых Турсынгалиев победил единогласным решением.

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По данным BoxingScene, на кону боя Турсынгалиев — Басса стоял титул WBA International, который может помочь продвинуться в рейтинге.

24-летний Турсынгалиев сохранил статус небитого боксера — теперь на его счету семь побед (шесть нокаутом) в семи боях, а 37-летний Басса потерпел восьмое поражение в карьере при 20 победах (12 нокаутом).

Напомним, что Турсынгалиев дебютировал на профи-ринге в ноябре 2017 года и успел запомниться тем, что за 19 дней провел шесть боев в Мексике. В 2018 году казахстанца выходил на ринг дважды — оба поединка прошли в США.

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