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13:05 (мск), источник: Vesti.kz

«Цирк и бардак». Экс-генменеджер «Астана Арланс» прокомментировал поражение от «Куба Домадорес» в финале WSB

Известный казахстанский промоутер и бывший генеральный менеджер «Астана Арланс» Болат Манкенов прокомментировал корреспонденту Vesti.kz поражение Асланбека Шынбергенова от Рониэля Иглесиаса из «Куба Домадорес» в восьмом бою финала Всемирной серии бокса (WSB).

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В решающем, пятом, раунде поединка в китайском Цзиньцзяне Шымбергенов владел преимуществом, однако судьи отдали победу кубинцу.

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Это решение позволило «Куба Домадорес» выйти вперед в финале WSB (5:3).

«В AIBA полный бардак. Это большой цирк, в котором нет спортивной составляющей. Я даже не смотрю бои. Это началось еще с Роя Джонса и сейчас усугубилось. Дело здесь не в деньгах. У меня иногда ощущение, что эти люди просто пришли убивать олимпийский бокс. Они не думают об интересах боксеров и болельщиков. Такими темпами этот вид спорта уберут из олимпийской программы. В АIBA нужна чистка. Нужны адекватные люди, которые понимают и любят бокс», — отметил Манкенов.

Напомним, «Астана Арланс» проиграли «Куба Домадорес» с общим счетом 3:7. Финал турнира проходил в Китае.

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