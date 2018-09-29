«Цирк и бардак». Экс-генменеджер «Астана Арланс» прокомментировал поражение от «Куба Домадорес» в финале WSB

«В AIBA полный бардак. Это большой цирк, в котором нет спортивной составляющей. Я даже не смотрю бои. Это началось еще с Роя Джонса и сейчас усугубилось. Дело здесь не в деньгах. У меня иногда ощущение, что эти люди просто пришли убивать олимпийский бокс. Они не думают об интересах боксеров и болельщиков. Такими темпами этот вид спорта уберут из олимпийской программы. В АIBA нужна чистка. Нужны адекватные люди, которые понимают и любят бокс», — отметил Манкенов.