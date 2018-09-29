Следующий бой «Канело» Альвареса может войти в историю, как последний PPV на HBO

Источник: Reuters

Если сторонам удастся договорится, этот поединок «Канело» может войти в историю, как последний PPV на HBO, который со следующего года прекращает показ профессионального бокса.

Отмечается, что телеканал обсудил вопрос с промоутером Оскаром Де Ла Хойей, но тот еще не решил его с самим боксером.