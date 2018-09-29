Альварес после победы над Головкиным получил предложение от «проекта на миллиард долларов»

Свой последний бой «Канело» провел 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) против казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО). Боксеры ровного год спустя вернулись туда, где их первый бой завершился спорной ничьей.

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Реванш вновь продлился все 12 раундов и завершился победой Альвареса решением судей. Таким образом, Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Для «Канело», как и для Головкина, этот бой стал последним по контракту с телеканалом HBO. В командах боксеров дали понять, что они открыты к другим предложениям.

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions, представляющей интересы «Канело», Эрик Гомес заявил, что с ним уже связывались представители других компаний с попыткой договориться о трансляции поединков мексиканца на DAZN и ESPN. Главными претендентами на подписание Альвареса являются глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн (DAZN) и Тодд Дюбеф из Top Rank (ESPN).

«Эрик Гомес подтвердил, что с ним связывались Эдди Хирн и Тодд Дюбеф, которые заинтересованы в привлечении “Канело” на DAZN USA и ESPN. По его словам, 15 декабря HBO хотели платно транслировать бой мексиканца в последний раз, однако, Сауль и Оскар Де Ла Хойя пока не обсуждали этот момент», — написал в своем твиттере журналист Los Angeles Times Лэнс Пагмайер.

Добавим, что Хирн также проводил переговоры по поводу сотрудничества и с промоутером Головкина Томом Леффлер. Кроме того, в услугах казахстанца заинтересован и ESPN.