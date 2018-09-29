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15:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Они спекулируют моим возрастом». Головкин ответил критикам и назвал условия для третьего боя с «Канело»

Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) прокомментировал свое поражение Саулю «Канело» Альваресу (50−1−2, 34 КО), ответил критикам и назвал условия для третьего поединка с мексиканским боксером.

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Их реванш состоялся 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где годом ранее их первый бой завершился спорной ничьей. Второй поединок вновь продлился все 12 раундов и завершился победой «Канело» решением судей.

Таким образом, Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

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— Почему ты считаешь, что выиграл бой?
— Я нанес больше уточных ударов, в том числе тяжелых. На этот раз он («Канело») был более агрессивным, но он не заставил меня отступать и не сделал достаточно, чтобы забрать мои титулы.

— Во второй половине боя показалось, что у тебя был всплеск энергии. Тренер Абель Санчес сказал что-то особенное между раундами, чтобы мотивировать тебя?
— Мы следовали нашему плану и стратегии.

— Многие предположили, что одним из факторов поражения стал твой возраст (36 лет). Оправдана ли подобная критика?
— Я не проиграл бой. Люди просто пытаются найти предлог, и поэтому они спекулируют моим возрастом.

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— На пару с «Канело» вы показали отличное спортивное мастерство во время боя. Вашей вражде пришел конец или считаешь, что она осталась?
— Мы оба являемся профессиональными спортсменами и делали то, что мы должны были делать на ринге.

— Ты сказал, что третий бой с «Канело» будет при правильных условиях. Понимаю, что второй поединок только что прошел, но каковы эти условия?
— Условия должны быть правильными для обеих сторон, чтобы третий бой состоялся.

Отметим, что в команде GGG дали понять, что реванш с «Канело» стал для Головкина последним в этому году. Возвращение казахстанца на ринг ожидается весной 2019 года.

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