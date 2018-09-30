Ломаченко: Кроуфорд — лучший боксёр вне зависимости от весовой категории

По мнению украинца первым в этом списке идёт чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) Теренс Кроуфорд. Вторым — абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Александр Усик. Третье место Ломаченко отдал чемпиону мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.