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11:18 (мск), источник: Чемпионат.com

Ломаченко: Кроуфорд — лучший боксёр вне зависимости от весовой категории

Чемпион мира по версии WBA Super в лёгком весе (до 61,2 кг) Василий Ломаченко поделился мнением о том, кто входит в пятёрку лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории.

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Источник: Reuters

По мнению украинца первым в этом списке идёт чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг) Теренс Кроуфорд. Вторым — абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Александр Усик. Третье место Ломаченко отдал чемпиону мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе Энтони Джошуа.

Четвёртого места, по мнению украинца, заслуживает чемпион мира в среднем весе (до 72,6 кг) по версиям WBA Super, WBC, IBO Сауль Альварес. А топ-5 замыкает чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс.

Об этом Ломаченко рассказал в интервью подкасту Ringside Toe2Toe.

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