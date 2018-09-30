Казахстанский боксер Ержан Залилов одержал 11 победу на профи-ринге
Казахстанский боксер Ержан Залилов, выступающий во втором легчайшем весе, одержал 11-ю победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Ержан Залилов, выступающий во втором легчайшем весе, одержал 11-ю победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником 25-летнего казахстанца стал 38-летний российский боксер Александр Салтыков. Поединок прошел в Москве и завершился победой Залилова. Бой был рассчитан на восемь раундов, но был завершен после четвертого, когда Салтыков отказался от продолжения борьбы.
Таким образом, в активе казахстанца стало 11 побед, пять из которых досрочные. Также на его счету одно поражение и одна ничья. Салтыков потерпел 55 поражение в карьере при 12 победах и трех ничьих.