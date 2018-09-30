Казахстанский боксер Ержан Залилов одержал 11 победу на профи-ринге

Соперником 25-летнего казахстанца стал 38-летний российский боксер Александр Салтыков. Поединок прошел в Москве и завершился победой Залилова. Бой был рассчитан на восемь раундов, но был завершен после четвертого, когда Салтыков отказался от продолжения борьбы.