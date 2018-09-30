Линарес после поражения от Ломаченко нокаутировал Котто в дебютном бою в новом весе

Как пишет издание, Линарес работал через джеб, первым номером. Котто отвечал преимущественно единичными выпадами.
Во втором раунде Линарес здорово пробил двоечку и Котто рухнул на канвас ринга. Пуэрториканец сумел подняться и продолжить бой.
В третьей трехминутке Котто вновь оказался в нокдауне. Стремительное добивание Линареса завершилось обоюдным падением, после чего оказалось, что продолжить поединок Котто не сможет — сохранять вертикальное положение пуэрториканец мог только с помощью рефери.
Таким образом, Линарес закрыл поражение в предыдущем поединке украинцу Василию Ломаченко (11−1, 9 КО). Венесуэлец одержал 45-ю победу на