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11:19 (мск), источник: Vesti.kz

Линарес после поражения от Ломаченко нокаутировал Котто в дебютном бою в новом весе

Экс-чемпион мира из Венесуэлы Хорхе Линарес дебютировал в рамках первого полусреднего веса победой над пуэрториканцем Абнером Котто, сообщает vRINGe.com.

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Источник: AP 2018

Как пишет издание, Линарес работал через джеб, первым номером. Котто отвечал преимущественно единичными выпадами.

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Во втором раунде Линарес здорово пробил двоечку и Котто рухнул на канвас ринга. Пуэрториканец сумел подняться и продолжить бой.

В третьей трехминутке Котто вновь оказался в нокдауне. Стремительное добивание Линареса завершилось обоюдным падением, после чего оказалось, что продолжить поединок Котто не сможет — сохранять вертикальное положение пуэрториканец мог только с помощью рефери.

Таким образом, Линарес закрыл поражение в предыдущем поединке украинцу Василию Ломаченко (11−1, 9 КО). Венесуэлец одержал 45-ю победу на профи-ринге, также в его активе четыре поражения. Для Котто это поражение стало четвертым в карьере при 23-х победах.

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