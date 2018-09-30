Линарес после поражения от Ломаченко нокаутировал Котто в дебютном бою в новом весе

Источник: AP 2018

Как пишет издание, Линарес работал через джеб, первым номером. Котто отвечал преимущественно единичными выпадами.

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Во втором раунде Линарес здорово пробил двоечку и Котто рухнул на канвас ринга. Пуэрториканец сумел подняться и продолжить бой.

В третьей трехминутке Котто вновь оказался в нокдауне. Стремительное добивание Линареса завершилось обоюдным падением, после чего оказалось, что продолжить поединок Котто не сможет — сохранять вертикальное положение пуэрториканец мог только с помощью рефери.