Казахстанская боксерша после поражения нокаутом в США одержала досрочную победу в Мексике

«Как бы я ни падала, я все равно встану!» Казахстанская девушка-боксер Сатыбалдинова рассказала об изменениях в карьере после нокаута

Для 31-летней казахстанки эта победа стала четвертой в карьере при одном поражении и одной ничьей. Ее ровесница потерпела второе поражение в двух боях на профи-ринге.