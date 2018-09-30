Казахстанская боксерша после поражения нокаутом в США одержала досрочную победу в Мексике
Казахстанская
Казахстанская
Соперницей казахстанской спортсменки стала Вероника Валтиерра из Мексики.
Поединок состоялся в Мексике и завершился победой Сатыбалдиновой.
Для 31-летней казахстанки эта победа стала четвертой в карьере при одном поражении и одной ничьей. Ее ровесница потерпела второе поражение в двух боях на
Напомним, что в июле текущего года казахстанская спортсменка встречалась с американкой Селиной Барриос (4−0, 2 КО) и проиграла поединок досрочно.
Это поражение стало для нее первым в