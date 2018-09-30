Майк Тайсон: Боксу не хватает больших личностей

Источник: РИА "Новости"

«Теперь в профессиональном боксе всё иначе. Ему не хватает ярких, больших личностей. Большинство нынешних боксёров очень прямые, простые ребята.

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Я постоянно был то тут, то там, сталкивался с проблемами и потому моё имя не сходило с первых полос газет.

Сейчас же боксёры стали джентльменами, и это можно назвать самым большим изменением. Я был бешеным, молодым парнем, который постоянно влипал в проблемы, — приводит слова Майка Тайсона BoxingScene.