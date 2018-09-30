Майк Тайсон приехал в Индию и восхвалил нищету

Источник: РИА "Новости"

«Думаю, чем ты беднее, тем лучше ты станешь боксировать. Самые успешные бойцы — они из трущоб. Нищие боксеры достигают больших результатов», — полагает 52-летний Тайсон.

Читайте также Сможете ли вы отличить бойца ММА от актера?

Спортсмен прибыл в Индию на открытие турнира по смешанным единоборствам (MMA) Kumite 1 League. Во время общения с журналистами бывший боксер также добавил, что вряд ли бы стал заниматься MMA, если бы у него был выбор в начале карьеры.

«В MMA не слишком много платят, а я всегда шел за деньгами», — отметил Тайсон.