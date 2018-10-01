Президент WBC: Головкин запросил реванш у «Канело»

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Их повторный поединок состоялся 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где годом ранее их первый бой завершился спорной ничьей. Реванш вновь продлился все 12 раундов и завершился победой «Канело» решением судей.

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Таким образом, Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. При этом оба боксера заявили о готовности провести третий бой.

«Возможно, “Канело” проведет обязательную защиту, но есть вариант и с добровольной (защитой). Однако также мы знаем, что Головкин запросил реванш. Пока этот бой не был формализован, но он выразил желание провести его», — сказал Сулейман на Конвенции WBC, проходящей в эти дни в Киеве (Украина).

Добавим, что обязательным претендентом по линии WBC является американец Джермалл Чарло (27−0, 21 КО). На ринг Альварес планирует вернуться в 15 декабря, наиболее вероятным соперником называется на эту дату экс-чемпион в среднем весе канадец Давид Лемье (40−4, 34 KO).