Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
ХК Динамо
Футбол. Первый дивизион
17:00
Краснодар-2
Химки
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Сочи
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тамбов
Авангард К
Футбол. Премьер-лига
19:30
Рубин
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
21:30
Сампдория
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
22:00
Борнмут
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Хетафе
Футбол. Зарубежный
30.09
Лилль3
Марсель0
Футбол. Зарубежный
30.09
Бетис1
Леганес0
Футбол. Зарубежный
30.09
Сассуоло1
Милан4
Все события
Фоторепортажи
11Хэмилтон победил на Гран-при России
7Самая знаменитая победа ЦСКА над «Спартаком»
09:04 (мск), источник: Vesti.kz

Президент WBC: Головкин запросил реванш у «Канело»

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал ситуацию вокруг третьего боя между новым чемпионом организации мексиканцем Саулем «Канело» Альвареса (50−1−2, 34 КО) и казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО).

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Их повторный поединок состоялся 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где годом ранее их первый бой завершился спорной ничьей. Реванш вновь продлился все 12 раундов и завершился победой «Канело» решением судей.

Читайте также
Сможете ли вы отличить бойца ММА от актера?

Таким образом, Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. При этом оба боксера заявили о готовности провести третий бой.

«Возможно, “Канело” проведет обязательную защиту, но есть вариант и с добровольной (защитой). Однако также мы знаем, что Головкин запросил реванш. Пока этот бой не был формализован, но он выразил желание провести его», — сказал Сулейман на Конвенции WBC, проходящей в эти дни в Киеве (Украина).

Добавим, что обязательным претендентом по линии WBC является американец Джермалл Чарло (27−0, 21 КО). На ринг Альварес планирует вернуться в 15 декабря, наиболее вероятным соперником называется на эту дату экс-чемпион в среднем весе канадец Давид Лемье (40−4, 34 KO).

Что касается Головкина, то поединок с «Канело» стал для казахстанца последним в этом году. Возвращение GGG намечено на весну 2019 года.

Яркий "Кайрат", максимальный чемпион и бронзовый "Тобол". Обзор 28-го тура КПЛ
Обнародованы подробности «предательства» Роналду в «Реале»
«Быки» угрожают Семаку: «Краснодар» и «Зенит» разделяют три очка
Овечкин забросил шайбу в последнем матче перед стартом НХЛ
Матчем в Казани завершится программа девятого тура РПЛ
«Атлетико» попросит объяснить принцип VAR после игры с «Реалом»
Каррера: Слово «стыд» неуместно в отношении игры «Спартака»
Сборная Польши разгромила Бразилию в финале ЧМ по волейболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь