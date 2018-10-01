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09:20 (мск), источник: Vesti.kz

Альварес выбрал для следующего боя «домашнюю арену» Головкина

Новый чемпион мира по версиям WBC и WBA (Super) в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (50−1−2, 34 КО), как ожидается, вернется на ринг в этом году.

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Источник: Reuters

Свой последний бой «Канело» провел 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США) против казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО). Боксеры ровного год спустя вернулись туда, где их первый бой завершился спорной ничьей.

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Реванш вновь продлился все 12 раундов и завершился победой Альвареса решением судей. Таким образом, Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Возвращение «Канело» на ринг намечено на 15 декабря, а сам бой пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Об этом Behind the Gloves рассказал Роберт Диас, матчмейкер промоутерской компании Golden Boy Promotions, ведущей дела Альвареса. Для мексиканца это будет первый бой на нью-йоркской арене, которую сам Головкин называл «своим вторым домом».

Наиболее вероятным соперником «Канело» называется экс-чемпион IBF в среднем канадец Давид Лемье (40−4, 33 KO), который в рамках вечера бокса Головкин — Альварес провел отборочный бой по линии WBA с ирландцем Гэри «Спайком» О́Салливаном (28−3, 20 КО), нокаутировав того уже в первом раунде.

При этом Лемье также имеет опыт встречи с Головкиным. В 2015 году канадец досрочно проиграл GGG в первой же защите титула IBF (в июне 2018 организация отобрала этот пояс у казахстанца).

Отметим, что Альварес получил разрешение от врачей на проведение следующего поединка. После поединка с Головкиным мексиканцу понадобилась помощь врачей из-за полученных в бою рассечений: «Канело» наложили шесть швов.

Что касается Головкина, то поединок с «Канело» стал для казахстанца последним в этом году. Возвращение GGG намечено на весну 2019 года.

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