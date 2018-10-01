Альварес выбрал для следующего боя «домашнюю арену» Головкина
Новый чемпион мира по версиям WBC и WBA (Super) в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (50−1−2, 34 КО), как ожидается, вернется на ринг в этом году.
Новый чемпион мира по версиям WBC и WBA (Super) в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (50−1−2, 34 КО), как ожидается, вернется на ринг в этом году.
Свой последний бой «Канело» провел 15 сентября на арене
Реванш вновь продлился все 12 раундов и завершился победой Альвареса решением судей. Таким образом, Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.
Возвращение «Канело» на ринг намечено на 15 декабря, а сам бой пройдет на арене Madison Square Garden в
Наиболее вероятным соперником «Канело» называется
При этом Лемье также имеет опыт встречи с Головкиным. В 2015 году канадец досрочно проиграл GGG в первой же защите титула IBF (в июне 2018 организация отобрала этот пояс у казахстанца).
Отметим, что Альварес получил разрешение от врачей на проведение следующего поединка. После поединка с Головкиным мексиканцу понадобилась помощь врачей
Что касается Головкина, то поединок с «Канело» стал для казахстанца последним в этом году. Возвращение GGG намечено на весну 2019 года.