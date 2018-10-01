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09:39 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер «Канело» рассказал о предложениях от новых телепартнеров после победы над Головкиным

Чемпион мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес (50−1−2, 34 КО) пока не определился с новым телепартнером. Об этом пишет vRINGe.com.

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Бой-реванш между Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), который состоялся 15 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) и завершился минимальной победой боксера из Мексики, стал для обоих спортсменов последним по контракту с телеканалом НВО.

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Спустя пару дней в НВО заявили, что телеканал уходит из бокса. За подписание Головкина и Альвареса развернулась нешуточная заочная схватка между телеканалами ESPN, Showtime и онлайн-стриммингом DAZN.

Рассказывает Эрик Гомес, президент промоутерской компании Golden Boy Promotions, за которую выступает Альварес: «Нам поступило множество предложений, звонков. Собираемся сесть втроем, с (главой компании) Оскаром Де Ла Хойей и Альваресом, обсудить все варианты. Предложения разные. Даже от телеканалов, которые вроде как боксом не занимаются».

Ранее появилась информация о том, что Альварес проведет еще один бой до конца года — 15 декабря против боксера из Канады, обязательного претендента по линии WBA и бывшего чемпиона мира канадца Давида Лемье (40−4, 34 КО).

Комментирует Гомес: «Атлетическая комиссия дала добро. Альварес может драться в декабре. А сейчас он на каникулах. Когда вернется, обсудим все. И оппонента, и дату. Все зависит исключительно от него, от его решения».

Гомес утверждает, что даже получил предложение от НВО, которые не против транслировать еще один бой мексиканца: «Это правда. В НВО действительно заявили, что хотят завершить год в боксе. Они готовы и заинтересованы. Посмотрим, что решит Оскар».

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