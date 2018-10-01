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09:42 (мск), источник: Vesti.kz

Обидчик Дычко трижды уронил соперника и выиграл досрочно дебютный бой в США под руководством тренера Головкина

Британский супертяжеловес Джо Джойс (6−0, 6 КО) одержал шестую победу в карьере на профессиональном ринге.

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В рамках вечера бокса в Онтарио (США) Джойс встречался с Яго Киладзе (26−4, 18 KO) из Грузии. Поединок был рассчитан на восемь раундов, но завершился в пятом. На старте пятой трехминутки Киладзе в третий раз за бой побывал в нокдауне, после чего рефери остановил поединок.

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Таким образом, Джойс одержал шестую досрочную победу в шести боях в профи. Для него этот бой был первым в США. До этого он дрался только в Британии.

К этому поединку Джойс готовился под руководством тренера Абеля Санчеса, самым известным подопечным которого является бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−0−1, 34 КО). Промоутер придумал прозвище Джойсу по аналогии с GGG (никнейм Головкина).

Добавим, что Джойс известен и казахстанским любителям бокса. В полуфинале Олимпиады-2016 британец единогласным решением судей победил Ивана Дычко из Казахстана, который стал бронзовым призером Игр.

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