Тренер Головкина назвал глупцом Сондерса за инцидент с допингом и высказался о третьем бое с «Канело»

Сондерс попался за месяц до защиты титула в бою с американцем Деметриусом Андраде (25−0, 16 КО), запланированного на 20 октября в Бостоне. В допинг-пробе британца нашли следы препарата оксилофрина, повышающего выносливость. Судьба Сондерса и поединка решится 8 октября.

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«С самого начала, как “Канело” сдал положительный допинг-тест, я хотел убедиться, что подобное не будет “заметаться под коврик”. Мы продолжали об этом говорить и расследовать. Теперь Сондерс провалил допинг-тест. WBO необходимо это расследовать и докопаться до сути. Если его отстранят или дисквалифицируют на несколько лет — что ж, так тому и быть. Никто не может быть выше закона. Все должны платить за свои ошибки. Сондерс критиковал “Канело” за допинг, а теперь сам попался, он глупец. WBO должна провести расследование и применить к нему соответствующее наказание, так как все случилось незадолго до боя, в период тренировок», — сказал Санчес.

«Что касается третьего боя с “Канело”, конечно, Геннадий хочет его. Если фанаты этого хотят, то я уверен, что Том Леффлер (промоутер GGG), Оскар Де ла Хойя и Эрик Гомес (промоутеры Альвареса) сядут и обсудят эту возможность. Я думаю, этот бой пойдет на пользу боксу. Болельщики знают, чего от него ожидать. Мы знали, чего ожидать после первого боя и теперь знаем, чего ожидать от третьего», — отметил тренер.

Санчес также рассказал, что уже беседовал с Головкиным после поражения «Канело» в реванше, ставшего для него первым в карьере. По его словам, GGG разочарован судейским вердиктом.

«Мы должны были поужинать пятничным вечером, но я немного задержался в зале. До конца года у меня запланировано еще восемь боев, потому мы сейчас немного заняты. Я позвонил ему и извинился, что не смогу прийти. Но мы должны с ним поужинать, — сказал Санчес. — Геннадий разочарован, что боксерский бизнес делает то, что делает. Но он понимает, что мы не можем это изменить. Понимает, что он провел великолепный поединок и фанаты им очень гордятся. Он рад всей той поддержке, что выражают ему люди, считающие, что он выиграл. Мы не можем на этом зацикливаться, мы должны двигаться дальше».