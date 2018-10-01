WBC разрешил Альваресу провести добровольную защиту после победы над Головкиным

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Альварес завоевал титулы 15 сентября в Лас-Вегасе, когда решением судей победил в матче-реванше прежнего обладателя казахстацна Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).

Читайте также Сможете ли вы отличить бойца ММА от актера?

Обязательным претендентом по линии WBC является американец Джермалл Чарло (27−0, 21 КО).

«На Конвенции WBC нам нужно рассмотреть обязательные бои в семнадцати весовых категориях. Есть трудные вопросы. Один из них — будущее “Канело”» в статусе чемпиона в среднем весе. У «временного» чемпиона Джермалла Чарло есть право на бой «Канело». В декабре у Сауля будет добровольная защита, а в 2019-ом году — обязательная, — отметил Сулейман.

Ранее президент WBC также рассказал о том, что Головкин запросил реванш с «Канело». «Это пока не официальная информация, но его команда уже сообщила об таком намерении», — добавил Сулейман.

На ринг Альварес планирует вернуться 15 декабря, наиболее вероятным соперником на эту дату называется экс-чемпион в среднем весе канадец Давид Лемье (40−4, 34 KO).