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13:12 (мск), источник: Vesti.kz

WBC разрешил Альваресу провести добровольную защиту после победы над Головкиным

Всемирный боксерский совет (WBC) разрешил чемпиону мира по версиям WBC, WBA (Super) в среднем весе мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (50−1−2, 34 КО) провести добровольную защиту. Об этом ESPN Deportes рассказал президент WBC Маурисио Сулейман.

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Альварес завоевал титулы 15 сентября в Лас-Вегасе, когда решением судей победил в матче-реванше прежнего обладателя казахстацна Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО).

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Обязательным претендентом по линии WBC является американец Джермалл Чарло (27−0, 21 КО).

«На Конвенции WBC нам нужно рассмотреть обязательные бои в семнадцати весовых категориях. Есть трудные вопросы. Один из них — будущее “Канело”» в статусе чемпиона в среднем весе. У «временного» чемпиона Джермалла Чарло есть право на бой «Канело». В декабре у Сауля будет добровольная защита, а в 2019-ом году — обязательная, — отметил Сулейман.

Ранее президент WBC также рассказал о том, что Головкин запросил реванш с «Канело». «Это пока не официальная информация, но его команда уже сообщила об таком намерении», — добавил Сулейман.

На ринг Альварес планирует вернуться 15 декабря, наиболее вероятным соперником на эту дату называется экс-чемпион в среднем весе канадец Давид Лемье (40−4, 34 KO).

Что касается Головкина, то поединок с «Канело» стал для казахстанца последним в этом году. Возвращение GGG намечено на весну 2019 года.

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