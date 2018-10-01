Стали известны точная дата и место проведения боя Шариповой за титул чемпионки мира по версии WBC

По сообщению пресс-службы спортсменки он состоится 22 декабря в Концертно-спортивном комплексе «СИБУР АРЕНА» в Санкт-Петербурге.

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На кону будут стоять два чемпионских пояса во втором полулегком весе: по версии WBC, которым владеет финка, и IBO, принадлежащий казахстанке. Ева Вальстрем прошла медицинское обследование перед встречей с Шариповой и готовится к бою. Казахстанка начнет подготовку в середине октября. Победитель этого боя будет считаться лучшим в мире в данной весовой категории.

В последнем бою, состоявшегося 8 сентября на арене А2 в Санкт-Петербурге, Шарипова защитила один из своих титулов против хозяйки ринга Юлии Куценко. Вечер бокса посетила и Вальстрем, которая вместе со своим супругом и командой наблюдала за выступлением будущей соперницы. После боя финка поднялась на ринг, где провела с Шариповой дуэль взглядов.