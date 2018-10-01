«Канело» после второго боя с Головкиным отправился отдыхать вместе с матерью его дочки

Поединок прошел 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и завершился победой Альвареса решением большинства судей. Это поражение стало первым в карьере Головкина, который потерял титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям WBC, WBA (Super) и IBO.
Сейчас Альварес находится в ОАЭ. Туда он отправился вместе с Фернандой Гомес, которая в декабре родила ему дочку. У пары был роман в 2017 году, потом они расставались, но воссоединились этим летом, когда боксер признал свое отцовство.
Отдых Альварес и Гомес начали в Рас-эль-Хайме, который известен как самый северный эмират ОАЭ. Затем возлюбленные переместились к заливу Зиги Бэй, расположенного в двух часах езды от Дубай. В Абу-Даби они побывали на экскурсии в мечети шейха Зайда, которая считается одной из самой больших в мире.
«Отдых не менее важен, чем работа»:
Отметим, что следующий бой Альварес планирует провести 15 декабря. Наиболее вероятным местом проведение поединка называется арена Madison Square Garden. Накануне WBC разрешила Альваресу провести добровольную защиту титула.
Ранее стало известно, что HBO хочет показать декабрьский бой Альвареса по системе платных трансляций (PPV). В 2019 году телеканал уйдет из бокса, поэтому это может быть последнее PPV в истории платформы.