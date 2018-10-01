Головкин впервые с 2010 года появился в рейтинге WBA
Казахстанский средневес Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) впервые с 2010 года появился в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA), передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский средневес Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) впервые с 2010 года появился в рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA), передает корреспондент Vesti.kz.
В своем дивизионе Головкин занимает второе место. Его опережает только канадец Давид Лемье (40−4, 34 КО), который после досрочной победы над ирландцем Гэри О́Салливаном (28−3, 20 КО) в первом раунде стал обязательным претендентом на титул WBA (Super).
Чемпионом среднего веса с 15 сентября считается мексиканец Сауль «Канело» Альварес (50−1−2, 34 КО).
Пояс он отобрал у Головкина после победы решением большинства судей во втором поединке.
Отметим, что Головкин впервые завоевал титул WBA в декабре 2010 года.
Казахстанец был регулярным и временным чемпионом, а в 2014 году без боя получил пояс WBA (Super), которым до него владел немец Феликс Штурм (40−5−3, 18 КО). После этого Головкин провел девять успешных защит.