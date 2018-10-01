Головкин впервые с 2010 года появился в рейтинге WBA

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В своем дивизионе Головкин занимает второе место. Его опережает только канадец Давид Лемье (40−4, 34 КО), который после досрочной победы над ирландцем Гэри О́Салливаном (28−3, 20 КО) в первом раунде стал обязательным претендентом на титул WBA (Super).

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Чемпионом среднего веса с 15 сентября считается мексиканец Сауль «Канело» Альварес (50−1−2, 34 КО).

Пояс он отобрал у Головкина после победы решением большинства судей во втором поединке.

Отметим, что Головкин впервые завоевал титул WBA в декабре 2010 года.