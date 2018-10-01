Тренер Головкина удивил заявлением о следующих соперниках

— У нас было чувство, что мы выиграли в первом бою, поэтому мы провели второй.

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Теперь у нас чувство, что мы выиграли второй бой, поэтому должны провести третий. Это тот бой которого хотят фанаты, которого они заслуживают, за который они готовы платить.

Оба парня легко могут драться несколько боев с так называемыми «ноунеймами», но публика не купит их. Поэтому мы будем двигаться в том направлении, в котором считаем нужным, после такого большого боя, — сказал Санчес.