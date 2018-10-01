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16:55 (мск), источник: Sports.kz

Тренер Головкина удивил заявлением о следующих соперниках

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина Абель Санчес оценил вероятность трилогии с мексиканцем Саулем Альваресом, сообщает Sports.kz.

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— У нас было чувство, что мы выиграли в первом бою, поэтому мы провели второй.

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Теперь у нас чувство, что мы выиграли второй бой, поэтому должны провести третий. Это тот бой которого хотят фанаты, которого они заслуживают, за который они готовы платить.

Оба парня легко могут драться несколько боев с так называемыми «ноунеймами», но публика не купит их. Поэтому мы будем двигаться в том направлении, в котором считаем нужным, после такого большого боя, — сказал Санчес.

Напомним, второй бой Головкин — «Канело» завершился победой мексиканского боксера решением большинства голосов судей: 114−114, 115−113, 115−113.

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