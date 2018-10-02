Промоутер Головкина рассказал о новом телепартнере и третьем бое с «Канело»

Головкин выступал на HBO с 2012 года. Последним боем по контракту с телеканалом стал матч-реванш с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО), в котором казахстанец проиграл решением судей, потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

По словам Леффлера, Головкин уже получил предложения о сотрудничестве от трех компаний — стримингового сервиса DAZN, а также телеканалов ESPN и Showtime. Однако команда GGG пока не спешит с принятием решения.

«У нас есть несколько предложений, разные платформы заинтересованы в боях Головкина. Давайте посмотрим, какая из них лучше всего подходит Геннадию. Мы рассмотрим лучший вариант для Головкина, в том числе с финансовой стороны, — сказал Леффлер в беседе с ESPN Deportes. — Боб Арум уже выходил на нас, у нас хорошие с ним отношения. ESPN — отличная платформа. Мы несколько раз ездили к ним на студию, так что такой вариант вполне возможен. Эдди Хирн звал на DAZN, а Эл Хэймон на Showtime. Это три варианта, но мы изучим все детали и примем самый приемлемый».

Также промоутер Головкина высказался относительно третьего боя его подопечного с Альваресом.