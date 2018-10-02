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09:07 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер Головкина рассказал о новом телепартнере и третьем бое с «Канело»

Промоутер Том Леффлер, представляющий интересы бывшего чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) рассказал о том, как обстоят дела с поисками новой платформы в связи с тем, что крупнейший телеканал HBO прекращает трансляции боксерских вечеров.

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Головкин выступал на HBO с 2012 года. Последним боем по контракту с телеканалом стал матч-реванш с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО), в котором казахстанец проиграл решением судей, потерпев первое поражение в карьере и потеряв титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

По словам Леффлера, Головкин уже получил предложения о сотрудничестве от трех компаний — стримингового сервиса DAZN, а также телеканалов ESPN и Showtime. Однако команда GGG пока не спешит с принятием решения.

«У нас есть несколько предложений, разные платформы заинтересованы в боях Головкина. Давайте посмотрим, какая из них лучше всего подходит Геннадию. Мы рассмотрим лучший вариант для Головкина, в том числе с финансовой стороны, — сказал Леффлер в беседе с ESPN Deportes. — Боб Арум уже выходил на нас, у нас хорошие с ним отношения. ESPN — отличная платформа. Мы несколько раз ездили к ним на студию, так что такой вариант вполне возможен. Эдди Хирн звал на DAZN, а Эл Хэймон на Showtime. Это три варианта, но мы изучим все детали и примем самый приемлемый».

Также промоутер Головкина высказался относительно третьего боя его подопечного с Альваресом.

«Лучшая ситуация — это сделать третий бой. Второй был лучшим, но мы не согласны с решением. Мы считаем, что Головкин потерял свои титулы ужасным образом после всего, что он показал. Но мы принимаем решение судей, — поделился Леффлер. — Посмотрим, какие планы у “Канело” и Геннадия. Второй бой был одним из лучших и прошел на самом высоком уровне, а третий будет еще интереснее. В этот раз “Канело” дрался близко, и нужно отдать ему должное за это. После этих 12 раундов у “Канело” будет еще больше уверенности, поэтому имеет смысл подумать о третьем поединке».

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