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09:09 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский нокаутер из команды Головкина получил в соперники мексиканца с 17 победами

Стал известен следующий соперник непобежденного казахстанского боксера Али Ахмедова (12−0, 9 КО), выступающего в полутяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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23-летний Ахмедов, владеющий поясом молодежного чемпиона WBC, выступит в рамках вечера бокса 11 октября в городе Коста-Меса (штат Калифорния, США). Поединок рассчитан на восемь раундов.

По данным сайта BoxRec.com, соперником казахстанца будет 27-летний мексиканец Джовани Хавьер Гомес (17−14, 11 КО).

Свой последний бой Ахмедов провел 8 августа, где в главном бою вечера бокса Hollywood Fight Nights 2 в Голливуде (штат Калифорния, США) нокаутировал в четвертом раунде местного Хорхе Эскаланте (9−1−1, 6 КО). Таким образом, он одержал 12-ю победу в 12 боях, из них девять — досрочно.

К этому бою казахстанец готовился в лагере Big Bear (штат Калифорния, США), где тренирует его именитый соотечественник Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО). В углу Ахмедова на самом поединке присутствовали Абель Санчес (наставник GGG) и брат Головкина — Максим, который по совместительству является и тренером. Позже Ахмедов объявил о подписании контракта с промоутерской компанией GGG Promotions, основателем которой является Головкин.

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