Казахстанский нокаутер из команды Головкина получил в соперники мексиканца с 17 победами

Свой последний бой Ахмедов провел 8 августа, где в главном бою вечера бокса Hollywood Fight Nights 2 в Голливуде (штат Калифорния, США) нокаутировал в четвертом раунде местного Хорхе Эскаланте (9−1−1, 6 КО). Таким образом, он одержал 12-ю победу в 12 боях, из них девять — досрочно.

К этому бою казахстанец готовился в лагере Big Bear (штат Калифорния, США), где тренирует его именитый соотечественник Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО). В углу Ахмедова на самом поединке присутствовали Абель Санчес (наставник GGG) и брат Головкина — Максим, который по совместительству является и тренером. Позже Ахмедов объявил о подписании контракта с промоутерской компанией GGG Promotions, основателем которой является Головкин.