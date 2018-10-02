Чемпион мира IBF планирует подняться в вес Головкина

«Я несомненно буду подниматься по весовым категориям, — сказал Спенс в интервью Premier Boxing Champions. — Но мне еще многое предстоит сделать в полусреднем весе. Поэтому в ближайшие два года я, наверное, не буду менять весовую категорию. Если появится бой в первом среднем за большие деньги, я поднимусь раньше. Я думаю, что могу подняться только до среднего веса, но если во втором среднем появится не слишком крупный по габаритам чемпион, тогда я, возможно, могу подняться и в этот вес. Но я думаю, что останусь в среднем весе».