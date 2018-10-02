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12:07 (мск), источник: Sports.kz

Чемпион мира IBF планирует подняться в вес Головкина

Чемпион мира IBF в полусреднем весе, 28-летний американец Эррол Спенс заявил, что в будущем он намерен подняться в средний вес, и, возможно, даже и во второй средний, чтобы тоже завоевать там чемпионские титулы.

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Источник: Sports.kz

Отметим, что сейчас Спенс занимает пятое место в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии ESPN, и девятое в рейтинге журнала The Ring.

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«Я несомненно буду подниматься по весовым категориям, — сказал Спенс в интервью Premier Boxing Champions. — Но мне еще многое предстоит сделать в полусреднем весе. Поэтому в ближайшие два года я, наверное, не буду менять весовую категорию. Если появится бой в первом среднем за большие деньги, я поднимусь раньше. Я думаю, что могу подняться только до среднего веса, но если во втором среднем появится не слишком крупный по габаритам чемпион, тогда я, возможно, могу подняться и в этот вес. Но я думаю, что останусь в среднем весе».

Напомним, что в среднем весе также выступает казахстанский экс-чемпион мира WBA (Super), WBC, IBF и IBO Геннадий Головкин.

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