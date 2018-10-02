Головкин захотел с помощью WBC выбить себе третий бой с «Канело»
Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) полон решимости провести третий бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО).
Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) полон решимости провести третий бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО).
Их реванш состоялся 15 сентября на арене
Второй поединок вновь продлился все 12 раундов и завершился победой «Канело» решением судей.
Таким образом, Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. Позднее «Канело» был лишен пояса IBO за отказ платить санкционный взнос. После оба боксера заявили о готовности провести третий бой.
Как сообщает журналист talkSport Майкл Бенсон, команда Головкина намерена добиться трилогии с помощью WBC. «Промоутер Геннадия Том Леффлер объявил на Конвенции WBC, что они будут ходатайствовать о назначении третьего боя с “Канело” Альваресом, поскольку считают несправедливым решение судей в реванше», — написал Бенсон в своем твиттере.
Возвращение «Канело» на ринг намечено на 15 декабря, а сам бой пройдет на арене Madison Square Garden в
Что касается Головкина, то поединок с «Канело» стал для казахстанца последним в этом году. Возвращение GGG ожидается весной 2019 года.