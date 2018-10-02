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14:20 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин захотел с помощью WBC выбить себе третий бой с «Канело»

Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) полон решимости провести третий бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО).

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Их реванш состоялся 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (штат Невада, США), где годом ранее их первый бой завершился спорной ничьей.

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Второй поединок вновь продлился все 12 раундов и завершился победой «Канело» решением судей.

Таким образом, Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. Позднее «Канело» был лишен пояса IBO за отказ платить санкционный взнос. После оба боксера заявили о готовности провести третий бой.

Как сообщает журналист talkSport Майкл Бенсон, команда Головкина намерена добиться трилогии с помощью WBC. «Промоутер Геннадия Том Леффлер объявил на Конвенции WBC, что они будут ходатайствовать о назначении третьего боя с “Канело” Альваресом, поскольку считают несправедливым решение судей в реванше», — написал Бенсон в своем твиттере.

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Возвращение «Канело» на ринг намечено на 15 декабря, а сам бой пройдет на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США). Наиболее вероятным соперником мексиканца называется экс-чемпион IBF в среднем канадец Давид Лемье (40−4, 33 KO), который 2015 годудосрочно проиграл GGG в первой же защите титула IBF (в июне 2018 организация отобрала этот пояс у казахстанца).

Что касается Головкина, то поединок с «Канело» стал для казахстанца последним в этом году. Возвращение GGG ожидается весной 2019 года.

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