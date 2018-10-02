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17:35 (мск), источник: Vesti.kz

Ломаченко: Я стал лидером рейтинга P4P из-за поражения Головкина. Мне это не нравится

Чемпион мира в легком весе по версии WBA (Super) украинец Василий Ломаченко (11−1, 9 КО) прокомментировал свое лидерство в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от категорий (P4P) по версии журнала The Ring, сообщает VRinge.com.

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Источник: Reuters

Новым королем P4P Ломаченко стал в сентябре. Ранее рейтинг возглавлял казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО), который 15 сентября потерпел первое поражение в карьере, уступив решением большинства судей мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (50−1−2, 34 КО) и лишившись титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

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— Недавно журнал The Ring поставил вас на первое место в P4P. Отличное достижение. Поздравляю.
— Спасибо, но это случилось не так, как я хотел. Головкин проиграл бой, и я просто поднялся выше. Меня это не нравится. Я хочу заслужить свое первое место, — отметил Ломаченко в интервью Pep Talk UK.

Отметим, что второе место в рейтинге The Ring занимает чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (33−0, 24 КО). На третьей позиции располагается Альварес, а на четвертой — Головкин.

Я стал лидером рейтинга P4P из-за поражения Головкина. Мне это не нравится - Ломаченко
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