Ломаченко: Я стал лидером рейтинга P4P из-за поражения Головкина. Мне это не нравится

— Недавно журнал The Ring поставил вас на первое место в P4P. Отличное достижение. Поздравляю.

— Спасибо, но это случилось не так, как я хотел. Головкин проиграл бой, и я просто поднялся выше. Меня это не нравится. Я хочу заслужить свое первое место, — отметил Ломаченко в интервью Pep Talk UK.