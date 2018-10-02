Ломаченко: Я стал лидером рейтинга P4P из-за поражения Головкина. Мне это не нравится

Новым королем P4P Ломаченко стал в сентябре. Ранее рейтинг возглавлял казахстанец Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО), который 15 сентября потерпел первое поражение в карьере, уступив решением большинства судей мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (50−1−2, 34 КО) и лишившись титулов WBC, WBA (Super) и IBO.
— Недавно журнал The Ring поставил вас на первое место в P4P. Отличное достижение. Поздравляю.
— Спасибо, но это случилось не так, как я хотел. Головкин проиграл бой, и я просто поднялся выше. Меня это не нравится. Я хочу заслужить свое первое место, — отметил Ломаченко в интервью Pep Talk UK.
Отметим, что второе место в рейтинге The Ring занимает чемпион WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд (33−0, 24 КО). На третьей позиции располагается Альварес, а на четвертой — Головкин.