СМИ: Экс-чемпион мира по боксу погиб в результате ДТП в Италии

Источник: AP 2018

Как отмечает издание, трагический инцидент произошел во вторник утром, автомобиль сбил 54-летнего Роккиджани, который выступал под флагом Германии.

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В материале говорится, что у его подруги осталось двое маленьких детей.

«Он был нашим первым чемпионом, я рос вместе с ним. Сейчас я потерял дар речи», — сказал промоутер Калле Зауэрланд.