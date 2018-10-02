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18:18 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Экс-чемпион мира по боксу погиб в результате ДТП в Италии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBC и IBF Грациано Роккиджани погиб в результате ДТП в Италии, сообщает Bild.

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Источник: AP 2018

Как отмечает издание, трагический инцидент произошел во вторник утром, автомобиль сбил 54-летнего Роккиджани, который выступал под флагом Германии.

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В материале говорится, что у его подруги осталось двое маленьких детей.

«Он был нашим первым чемпионом, я рос вместе с ним. Сейчас я потерял дар речи», — сказал промоутер Калле Зауэрланд.

Роккиджани, выступавший в нескольких весовых категориях, на профессиональном ринге провел 48 боев, одержав 41 победу (19 — нокаутом) при шести поражениях и одной ничьей. Он завершил карьеру в 2003 году, в последнее время работал тренером по боксу.

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