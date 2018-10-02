СМИ: Экс-чемпион мира по боксу погиб в результате ДТП в Италии
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBC и IBF Грациано Роккиджани погиб в результате ДТП в Италии, сообщает Bild.
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Бывший чемпион мира по боксу по версиям WBC и IBF Грациано Роккиджани погиб в результате ДТП в Италии, сообщает Bild.
Как отмечает издание, трагический инцидент произошел во вторник утром, автомобиль сбил 54-летнего Роккиджани, который выступал под флагом Германии.
В материале говорится, что у его подруги осталось двое маленьких детей.
«Он был нашим первым чемпионом, я рос вместе с ним. Сейчас я потерял дар речи», — сказал промоутер Калле Зауэрланд.
Роккиджани, выступавший в нескольких весовых категориях, на профессиональном ринге провел 48 боев, одержав 41 победу (19 — нокаутом) при шести поражениях и одной ничьей. Он завершил карьеру в 2003 году, в последнее время работал тренером по боксу.