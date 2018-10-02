Исполком AIBA пожизненно отстранил бывшего главу организации Чинг Куо Ву

«Исполнительный комитет считает, что необходимо раз и навсегда оставить все плохое в прошлом, — заявил исполнительный директор AIBA Том Вирджетс. — AIBA и олимпийский бокс столкнулись с серьезными проблемами из-за грубой халатности предыдущего руководства, а доказательства, предоставленные исполнительному комитету, были ошеломляющими. Теперь национальные федерации должны принять окончательное решение, но исполкому надо действовать сейчас, тем более, что эта ситуация угрожает повлиять на предстоящие выборы на руководящие должности в AIBA. Исполком счел, что достаточно дезинформации и обмана в то время, когда все в AIBA должны работать вместе ради улучшения бокса».