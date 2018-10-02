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19:02 (мск), источник: ТАСС

Исполком AIBA пожизненно отстранил бывшего главу организации Чинг Куо Ву

ТАСС, 2 октября. Исполком Международной ассоциации бокса (AIBA) принял решение пожизненно отстранить бывшего президента организации Чинг Куо Ву и бывшего исполнительного директора AIBA Хо Кима. Об этом сообщает пресс-служба AIBA.

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Источник: AP 2018

Отмечается, что решение исполкома AIBA основывалось на докладе, подготовленном следователями компании K2 Intelligence. В докладе сказано, что была зафиксирована халатность в финансовых делах организации со стороны Чинг Куо Ву и Хо Кима.

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Данное решение исполкома будет направлено конгрессу AIBA, который на заседании в Москве 2—3 ноября проголосует за возможное одобрение данного решения.

«Исполнительный комитет считает, что необходимо раз и навсегда оставить все плохое в прошлом, — заявил исполнительный директор AIBA Том Вирджетс. — AIBA и олимпийский бокс столкнулись с серьезными проблемами из-за грубой халатности предыдущего руководства, а доказательства, предоставленные исполнительному комитету, были ошеломляющими. Теперь национальные федерации должны принять окончательное решение, но исполкому надо действовать сейчас, тем более, что эта ситуация угрожает повлиять на предстоящие выборы на руководящие должности в AIBA. Исполком счел, что достаточно дезинформации и обмана в то время, когда все в AIBA должны работать вместе ради улучшения бокса».

На заседании конгресса AIBA пройдут выборы главы организации, на этот пост претендуют исполняющий обязанности президента Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов и вице-президент организации Серик Конакбаев.

В настоящий момент МОК проводит расследование в отношении AIBA, которое началось в феврале. МОК не устроил доклад AIBA по вопросам управления, финансов и антидопинга.

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