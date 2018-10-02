Обидчик Ломаченко объявил о завершении карьеры

Ранее Салидо был избран депутатом в родном городе Сьюдад-Обрегон, где проживает 270 тысяч человек.

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«Все-все. Я завязал с боксом. Пришло время, — заявил Салидо. — Я дрался храбро, каждому сопернику дал настоящий бой, никогда не прятался, никого не избегал. Всегда выкладывался на полную в ринге.

Я более чем доволен своей карьерой. Мне никто ничего не давал, не обещал. Всего, что у меня было, я добился сам. Своим трудом, характером. Просто хотел выбиться в люди, мечтал стать чемпионом мира".

В профессиональном боксе Салидо дебютировал в 1996 году в 15-летнем возрасте. Его последним поединком стал бой против соотечественника Мигеля Романа (60−12, 47 КО), в котором он трижды побывал в нокдауне и проиграл техническим нокаутом в девятом раунде.