Обидчик Ломаченко объявил о завершении карьеры
Бывший чемпион мира в полулегком весе мексиканец Орландо Салидо (44−14−4, 31 КО) объявил об уходе из бокса, сообщает XSport.ua.
Бывший чемпион мира в полулегком весе мексиканец Орландо Салидо (44−14−4, 31 КО) объявил об уходе из бокса, сообщает XSport.ua.
Ранее Салидо был избран депутатом в родном городе
«Все-все. Я завязал с боксом. Пришло время, — заявил Салидо. — Я дрался храбро, каждому сопернику дал настоящий бой, никогда не прятался, никого не избегал. Всегда выкладывался на полную в ринге.
Я более чем доволен своей карьерой. Мне никто ничего не давал, не обещал. Всего, что у меня было, я добился сам. Своим трудом, характером. Просто хотел выбиться в люди, мечтал стать чемпионом мира".
В профессиональном боксе Салидо дебютировал в 1996 году в 15-летнем возрасте. Его последним поединком стал бой против соотечественника Мигеля Романа (60−12, 47 КО), в котором он трижды побывал в нокдауне и проиграл техническим нокаутом в девятом раунде.
В 2010 году Салидо владел титулом IBF, а с 2011 по 2015 был чемпионом WBO. В 2014 году он нанес поражение украинцу Василию Ломаченко (11−1, 9 КО), победив раздельным решением судей.