Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Витязь0
Авангард0
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
СКА
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив1
Нефтехимик1
Футбол. Еврокубки
19:55
Хоффенхайм
Манчестер Сити
Футбол. Еврокубки
19:55
Ювентус
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
22:00
ЦСКА
Реал
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
АЕК
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Лион
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
11Хэмилтон победил на Гран-при России
8Кого Черчесов не вызвал в сборную России
19:15 (мск), источник: Vesti.kz

Обидчик Ломаченко объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира в полулегком весе мексиканец Орландо Салидо (44−14−4, 31 КО) объявил об уходе из бокса, сообщает XSport.ua.

Наверх

Ранее Салидо был избран депутатом в родном городе Сьюдад-Обрегон, где проживает 270 тысяч человек.

Читайте также
Сможете ли вы отличить бойца ММА от актера?

«Все-все. Я завязал с боксом. Пришло время, — заявил Салидо. — Я дрался храбро, каждому сопернику дал настоящий бой, никогда не прятался, никого не избегал. Всегда выкладывался на полную в ринге.

Я более чем доволен своей карьерой. Мне никто ничего не давал, не обещал. Всего, что у меня было, я добился сам. Своим трудом, характером. Просто хотел выбиться в люди, мечтал стать чемпионом мира".

В профессиональном боксе Салидо дебютировал в 1996 году в 15-летнем возрасте. Его последним поединком стал бой против соотечественника Мигеля Романа (60−12, 47 КО), в котором он трижды побывал в нокдауне и проиграл техническим нокаутом в девятом раунде.

В 2010 году Салидо владел титулом IBF, а с 2011 по 2015 был чемпионом WBO. В 2014 году он нанес поражение украинцу Василию Ломаченко (11−1, 9 КО), победив раздельным решением судей.

Хабиб Нурмагомедов потроллил Конора МакГрегора с помощью футболки
Из пустоты к Загитовой: как женское катание сделало прыжок
«Динамо» увольняет тренера, но делает странный выбор Крикунова
Семин поделился ожиданиями от матча с «Шальке» в Лиге чемпионов
Рейтинг главных звезд сезона: в США продолжают душить Овечкина
Доходы «Барселоны» по итогам сезона превысили миллиард долларов
Тренер «Вильярреала» взял на матч со «Спартаком» 20 футболистов
«МЮ» проявляет интерес к бывшему футболисту «Краснодара»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь