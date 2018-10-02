Леффлер не хочет проводить третий бой Головкин — Альварес в Лас-Вегасе

«Это хороший вопрос. По какой-то причине, в обоих поединках с “Канело” много близких раундов отдали претенденту. Большинство СМИ не согласно с решением судей, несогласны фанаты, в особенности иностранцы. Мы считаем, что Геннадий выиграл. Уж не знаю, может, Альварес так влияет на Лас-Вегас, или есть другая причина. Но они дважды дрались в Лас-Вегасе. T-Mobile и MGM — прекрасные арены, но мы еще посмотрим, где устраивать третий бой, если он состоится. Если будет возможность провести его где-то в другом месте, то это поднимет интерес фанатов. Это просто феноменально, что Геннадий очевидно выиграл первый бой, а во втором был впереди на один или два раунда, но судьи думали иначе. В реванше можно было дать ничью, но это край», — сказал Том.