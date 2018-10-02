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19:21 (мск), источник: Sports.kz

Леффлер не хочет проводить третий бой Головкин — Альварес в Лас-Вегасе

Промоутер Том Леффлер, ведущий дела бывшего чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина, в очередной раз выразил недоумение по поводу решений судей в боях своего подопечного против Сауля Альвареса.

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После случившегося, Том сомневается, что Головкин еще хоть раз согласится выступать в Лас-Вегасе.

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«Это хороший вопрос. По какой-то причине, в обоих поединках с “Канело” много близких раундов отдали претенденту. Большинство СМИ не согласно с решением судей, несогласны фанаты, в особенности иностранцы. Мы считаем, что Геннадий выиграл. Уж не знаю, может, Альварес так влияет на Лас-Вегас, или есть другая причина. Но они дважды дрались в Лас-Вегасе. T-Mobile и MGM — прекрасные арены, но мы еще посмотрим, где устраивать третий бой, если он состоится. Если будет возможность провести его где-то в другом месте, то это поднимет интерес фанатов. Это просто феноменально, что Геннадий очевидно выиграл первый бой, а во втором был впереди на один или два раунда, но судьи думали иначе. В реванше можно было дать ничью, но это край», — сказал Том.

«Из шести судейских записок, нас действительно удивила только одна, ведь во втором бою были хорошие судьи. Присмотритесь к 12-му раунду, мы думали, что Геннадий его выиграл и это был один из лучших его раундов. Один судья отдал его Головкину, а двое других — Альваресу. Если бы один из них присудил его Геннадию, то была бы ничья, — отметил Леффлер.

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