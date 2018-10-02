Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Хоффенхайм1
Манчестер Сити1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ювентус2
Янг Бойз0
Хоккей. КХЛ
3-й период
Витязь0
Авангард4
Хоккей. КХЛ
3-й период
Спартак0
СКА3
Хоккей. КХЛ
3-й период
Локомотив2
Нефтехимик4
Футбол. Еврокубки
22:00
Рома
Виктория Пл
Футбол. Еврокубки
22:00
ЦСКА
Реал
Футбол. Еврокубки
22:00
Бавария
Аякс
Футбол. Еврокубки
22:00
АЕК
Бенфика
Футбол. Еврокубки
22:00
Лион
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Валенсия
Все события
Фоторепортажи
19«Спартак» переиграл «Реал» Хиддинка. Помните, как это было?
14Как Крикунов тренировал Овечкина в «Динамо»
19:57 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Пожал руку великому чемпиону». Усик опубликовал фотографию с Холифилдом

Украинский боксер, чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик сфотографировался со знаменитым американцем Эвандером Холифилдом.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Боксеры встретились на конгрессе WBC в Киеве.

— Сегодня на 56 конвенции WBC я встретил тех людей, на которых я смотрел как на что-то недосягаемое, — написал спортсмен в Инстаграме. — И сидел с ними в одном ряду, пожал руку каждому из них, но этому великому чемпиону, Эвандеру Холифилду, я благодарен за то, что он меня мотивирует. Всем добра.

Украинец завоевал титул чемпиона мира, победив россиянина Мурата Гассиева.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Жена Ковальчука выложила откровенное фото. Вы должны это видеть!
Акинфеев ушел из сборной России
Из пустоты к Загитовой: как женское катание сделало прыжок
«Динамо» увольняет тренера, но делает странный выбор Крикунова
Семин поделился ожиданиями от матча с «Шальке» в Лиге чемпионов
ЦСКА — «Реал»: хозяева объявили стартовый состав
Доходы «Барселоны» по итогам сезона превысили миллиард долларов
Отец Нурмагомедова: Дед Хабиба спросил, выпивает ли Макгрегор
«МЮ» проявляет интерес к бывшему футболисту «Краснодара»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь