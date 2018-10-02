«Пожал руку великому чемпиону». Усик опубликовал фотографию с Холифилдом
Украинский боксер, чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик сфотографировался со знаменитым американцем Эвандером Холифилдом.
Украинский боксер, чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик сфотографировался со знаменитым американцем Эвандером Холифилдом.
Боксеры встретились на конгрессе WBC в Киеве.
— Сегодня на 56 конвенции WBC я встретил тех людей, на которых я смотрел как на
Украинец завоевал титул чемпиона мира, победив россиянина Мурата Гассиева.