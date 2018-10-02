«Пожал руку великому чемпиону». Усик опубликовал фотографию с Холифилдом

— Сегодня на 56 конвенции WBC я встретил тех людей, на которых я смотрел как на что-то недосягаемое, — написал спортсмен в Инстаграме. — И сидел с ними в одном ряду, пожал руку каждому из них, но этому великому чемпиону, Эвандеру Холифилду, я благодарен за то, что он меня мотивирует. Всем добра.