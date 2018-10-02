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20:00 (мск), источник: Sports.kz

Тренер Головкина озвучил плохие новости о третьем бое с «Канело»

Тренер казахстанского боксера Абель Санчес уверен, что третий бой с мексиканцем Саулем Альваресом состоится, однако допускает, что определенные обстоятельства могут помешать его проведению, сообщает Sports.kz.

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— Я уверен, что он наверняка состоится. Но иногда не всё получается так, как ты думаешь. Бывает плохой совет, который может разрушить большие планы… Думаю, и Оскар [Де ла Хойя], и Эрик [Гомес] из Golden Boy понимают значимость этого поединка для всего бокса. Это может быть бой года. Но иногда всякое случается — не обязательно из-за Golden Boy, но из-за советников, менеджеров и подобного руководства, — подчеркнул Санчес.

Напомним, первый бой Головкин — «Канело» закончился скандальной ничьей, а второй — победой «Канело» решением большинства голосов судей.

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