Тренер Головкина озвучил плохие новости о третьем бое с «Канело»

— Я уверен, что он наверняка состоится. Но иногда не всё получается так, как ты думаешь. Бывает плохой совет, который может разрушить большие планы… Думаю, и Оскар [Де ла Хойя], и Эрик [Гомес] из Golden Boy понимают значимость этого поединка для всего бокса. Это может быть бой года. Но иногда всякое случается — не обязательно из-за Golden Boy, но из-за советников, менеджеров и подобного руководства, — подчеркнул Санчес.