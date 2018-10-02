Британский боксер рассказал, почему ушел из спорта в порно
Британский боксер Куинтон Хиллокс заявил, что ушел из спорта в
Британский боксер Куинтон Хиллокс заявил, что ушел из спорта в
— Съемки в порно позволили мне обеспечить себя на несколько лет, — цитирует Хиллокса The Mirror. — Я уехал в США, чтобы заниматься боксом, но мой бой переносили три раза, поэтому я начал сниматься в порно, чтобы оплачивать счета. Я увидел своего
Я ни о чем не жалею в этой жизни — опыт делает нас такими, какие мы есть. Но больше я не хочу в этом участвовать. Я бы сказал, что
Отметим, что последний бой Хиллокс провел в 2009 году.