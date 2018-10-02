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20:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Британский боксер рассказал, почему ушел из спорта в порно

Британский боксер Куинтон Хиллокс заявил, что ушел из спорта в порно-индустрию из-за финансовых проблем. 34-летний спортсмен также добавил, что не жалеет о съемках в подобных фильмах.

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— Съемки в порно позволили мне обеспечить себя на несколько лет, — цитирует Хиллокса The Mirror. — Я уехал в США, чтобы заниматься боксом, но мой бой переносили три раза, поэтому я начал сниматься в порно, чтобы оплачивать счета. Я увидел своего спарринг-партнера в порнофильме и попросил устроить меня на эту работу.

Я ни о чем не жалею в этой жизни — опыт делает нас такими, какие мы есть. Но больше я не хочу в этом участвовать. Я бы сказал, что порно-индустрия жестче, чем бокс. Теперь я хочу покончить с этим.

Отметим, что последний бой Хиллокс провел в 2009 году.

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