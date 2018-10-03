Первый победитель Всемирной боксерской суперсерии вызвал на бой Головкина

В финале WBSS Смит в седьмом раунде нокаутировал соотечественника — «суперчемпиона» WBA Джорджа Гроувза (28−4, 20 КО), который был спарринг-партнером Головкина (те тренировки он назвал «худшим опытом в своей жизни»).

«У Головкина все еще большое имя. Я уверен, что это будет хороший бой и в финансовом плане тоже, а победа… Ух! — поделился Смит в интервью Boxing News. — Несмотря на то, что он последний бой не выиграл, многие считают, что он его и не проиграл. Головкин провел два очень хороших боя с “Канело”. Скажу так: он сейчас для меня — крупнейшее имя, чтобы подраться. Он круче в этом плане, чем другие суперсредневесы или полутяжи».

На тот случае, если бы Гроувз не смог выступить в финале WBSS, тренер Смита предлагал заменить его Головкиным. «Я такой думаю себе: за что ты меня так не любишь, Джо?» — смеется Каллум.

Британец полагает, что такой ход Головкина принес бы ему еще больше уважения любителей бокса.