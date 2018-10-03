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09:15 (мск), источник: Vesti.kz

Том Леффлер рассказал, когда Геннадий Головкин завершит карьеру

Промоутер Том Леффлер, который долгое время сотрудничает с теперь уже бывшим чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), в беседе с BoxingScene поделился мнением о том, что может заставить казахстанского боксера завершить карьеру.

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Свой провел 36-летний Головкин провел 15 сентября в Лас-Вегасе против 28-летнего мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (50−1−2, 34 КО). Боксеры ровного год спустя вернулись туда, где их первый бой завершился спорной ничьей. Реванш вновь продлился все 12 раундов и завершился победой «Канело» решением судей.

Таким образом, Головкин потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. После оба боксера заявили о готовности провести третий бой.

При этом в команде GGG дали понять, что поединок с «Канело» стал для Головкина последним в этом году. Возвращение казахстацна на ринг ожидается весной 2019 года.

«Изначально не было никаких временных рамок. Геннадий такой боксер, который уйдет из спорта, как только потеряет желание им заниматься и получать от него удовольствие. Говорить нужно не о его возрасте, а о судействе в боях с Альваресом, ведь он дважды его побил. К сожалению, судейские записки не всегда достоверно отражают происходящее на ринге и не соответствуют общему восприятию, но это уже другой разговор, — сказал Леффлер. — Пока еще Геннадий веселится и видит для себя достойные вызовы, а его популярность высока, как никогда. Фанаты считают, что он выиграл тот бой и должен был остаться чемпионом. Мы приехали навестить одного из его спонсоров в Беверли Хиллс и даже не смогли перейти улицу, потому что его окружили поклонники, которые просили фото и автограф. В общем, после второго боя с Альваресом его популярность стала еще выше, чем раньше».

Между тем стало известно, что Головкин запросил реванш с «Канело», и намерен добиться третьего боя с мексиканцем с помощью Всемирного боксерского совета (WBC).

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