Том Леффлер рассказал, когда Геннадий Головкин завершит карьеру

«Изначально не было никаких временных рамок. Геннадий такой боксер, который уйдет из спорта, как только потеряет желание им заниматься и получать от него удовольствие. Говорить нужно не о его возрасте, а о судействе в боях с Альваресом, ведь он дважды его побил. К сожалению, судейские записки не всегда достоверно отражают происходящее на ринге и не соответствуют общему восприятию, но это уже другой разговор, — сказал Леффлер. — Пока еще Геннадий веселится и видит для себя достойные вызовы, а его популярность высока, как никогда. Фанаты считают, что он выиграл тот бой и должен был остаться чемпионом. Мы приехали навестить одного из его спонсоров в Беверли Хиллс и даже не смогли перейти улицу, потому что его окружили поклонники, которые просили фото и автограф. В общем, после второго боя с Альваресом его популярность стала еще выше, чем раньше».