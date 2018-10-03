Елеусинов продолжает подготовку к возвращению на ринг
Казахстанский боксер полусреднего веса Данияр Елеусинов (3−0, 1 КО) продолжает тренировочный процесс перед очередным поединком на профессиональном ринге, сообщает Sports.kz.
Казахстанский боксер полусреднего веса Данияр Елеусинов (3−0, 1 КО) продолжает тренировочный процесс перед очередным поединком на профессиональном ринге, сообщает Sports.kz.
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Напомним, Данияр Елеусинов вернется на ринг 20 октября в американском Бостоне. Его соперник пока неизвестен.
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