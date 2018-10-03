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09:18 (мск), источник: Sports.kz

Елеусинов продолжает подготовку к возвращению на ринг

Казахстанский боксер полусреднего веса Данияр Елеусинов (3−0, 1 КО) продолжает тренировочный процесс перед очередным поединком на профессиональном ринге, сообщает Sports.kz.

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В своем инстаграме олимпийский чемпион 2016 года опубликовал фотографию со спарринг-сессии в зале во Флориде (США).

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, Данияр Елеусинов вернется на ринг 20 октября в американском Бостоне. Его соперник пока неизвестен.

Ожидается, что главным событием вечера станет бой Билли Джо Сондерс — Деметриус Эндрейд. Однако, на прошлой неделе одна из вскрытых допинг-проб Сондерса дала положительный результат на оксилофрин. Слушание по делу пройдет на заседании Атлетической комиссии Массачусетса 8 октября.

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