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09:20 (мск), источник: Sports.kz

Легендарный Рой Джонс объяснил, почему Головкин проиграл «Канело»

Живая легенда бокса Рой Джонс-младший в эксклюзивном интервью «Спорт-Экспрессу» поделился своим мнением о прошедшем в середине сентября мегафайте Геннадий Головкин — Сауль «Канело» Альварес.

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— Пару недель назад прошел еще один большой бой: Головкин — Альварес. По вашему, «Канело» его выиграл?

— Я люблю обоих боксеров, оба — потрясающие. У них был эпичный первый бой, Головкин его выиграл, но выиграл ли он второй? Я бы не был так уверен. В первом бою «Канело» бегал, а во втором старался боксировать как настоящий мексиканец — шел вперед. Он меньше Геннадия, но не боялся идти на большого парня. Я не могу отдать бой Геннадию, при всем уважении. Первые 7−8 раундов Головкин только отступал. Он до боя просил «Канело» не бегать, а боксировать как мексиканец, и он это получил. Альварес в мексиканском стиле оказался лучше Головкина, который сам считает свой стиль мексиканским и собирался в нем перебоксировать «Канело». У него этого не получилось. За тот бокс, который показал Геннадий, редко отдают победы.

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