Легендарный Рой Джонс объяснил, почему Головкин проиграл «Канело»

— Я люблю обоих боксеров, оба — потрясающие. У них был эпичный первый бой, Головкин его выиграл, но выиграл ли он второй? Я бы не был так уверен. В первом бою «Канело» бегал, а во втором старался боксировать как настоящий мексиканец — шел вперед. Он меньше Геннадия, но не боялся идти на большого парня. Я не могу отдать бой Геннадию, при всем уважении. Первые 7−8 раундов Головкин только отступал. Он до боя просил «Канело» не бегать, а боксировать как мексиканец, и он это получил. Альварес в мексиканском стиле оказался лучше Головкина, который сам считает свой стиль мексиканским и собирался в нем перебоксировать «Канело». У него этого не получилось. За тот бокс, который показал Геннадий, редко отдают победы.