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09:22 (мск), источник: Sports.kz

Казахстанский претендент в президенты AIBA потерпел неудачу

Гафур Рахимов будет утвержден единственным кандидатом на пост президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом сообщает портал Inside the Games.

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Список кандидатов на пост главы AIBA должен быть опубликован в среду. Отмечается, что вице-президент организации, казахстанцем Серик Конакбаев, который также выдвинут на руководящий пост, не получил достаточного количества писем с поддержкой от национальных федераций. Однако Конакбаев планирует обжаловать решение, согласно которому Рахимов будет единственным кандидатом на предстоящих выборах, так как у него есть письма по крайней мере из 20 стран, поддержавших его кандидатуру, однако он опоздал с отправкой документов на несколько часов.

В настоящий момент МОК проводит расследование в отношении AIBA, которое началось в феврале. Данное решение было принято по итогам заседания исполкома МОК, которое прошло в южнокорейском Пхёнчхане. МОК не устроил доклад AIBA по вопросам управления, финансов и антидопинга. Бывший глава AIBA Чинг-Куо Ву подал в отставку, а его обязанности стал исполнять Рахимов.

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