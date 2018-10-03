Казахстанский претендент в президенты AIBA потерпел неудачу

Список кандидатов на пост главы AIBA должен быть опубликован в среду. Отмечается, что вице-президент организации, казахстанцем Серик Конакбаев, который также выдвинут на руководящий пост, не получил достаточного количества писем с поддержкой от национальных федераций. Однако Конакбаев планирует обжаловать решение, согласно которому Рахимов будет единственным кандидатом на предстоящих выборах, так как у него есть письма по крайней мере из 20 стран, поддержавших его кандидатуру, однако он опоздал с отправкой документов на несколько часов.