Казахстанский претендент в президенты AIBA потерпел неудачу
Гафур Рахимов будет утвержден единственным кандидатом на пост президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом сообщает портал Inside the Games.
Гафур Рахимов будет утвержден единственным кандидатом на пост президента Международной ассоциации бокса (AIBA). Об этом сообщает портал Inside the Games.
Список кандидатов на пост главы AIBA должен быть опубликован в среду. Отмечается, что
В настоящий момент МОК проводит расследование в отношении AIBA, которое началось в феврале. Данное решение было принято по итогам заседания исполкома МОК, которое прошло в южнокорейском Пхёнчхане. МОК не устроил доклад AIBA по вопросам управления, финансов и антидопинга. Бывший глава AIBA