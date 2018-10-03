WBC вынес важное решение касательно третьего боя Головкин — «Канело»

Ранее промоутер GGG Том Леффлер заявил о планах ходатайствовать к WBC о назначении третьего поединка между Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом, поскольку они считают несправедливым решение судей во втором бою, где победителем был признан мексиканец. Факт того, что Головкин теперь ранжирован под первым номером рейтинга, увеличивает шансы на третью часть противостояния, хотя первым в очереди на бой с «Канело» стоит «временный» чемпион мира WBC Джермалл Чарло.