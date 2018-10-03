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09:24 (мск), источник: Sports.kz

WBC вынес важное решение касательно третьего боя Головкин — «Канело»

По информации ESPN Deportes, казахстанский боксер Геннадий Головкин был назначен первым претендентом на титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBC во время сессии Конвенции Всемирного боксерского совета в Киеве, сообщает Sports.kz.

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Ранее промоутер GGG Том Леффлер заявил о планах ходатайствовать к WBC о назначении третьего поединка между Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом, поскольку они считают несправедливым решение судей во втором бою, где победителем был признан мексиканец. Факт того, что Головкин теперь ранжирован под первым номером рейтинга, увеличивает шансы на третью часть противостояния, хотя первым в очереди на бой с «Канело» стоит «временный» чемпион мира WBC Джермалл Чарло.

Ожидается, что дальнейшее будущее Альвареса в статусе чемпиона определится сегодня, при этом ранее президент WBC Маурисио Сулейман разрешил «Канело» провести добровольную защиту титула в декабре.

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