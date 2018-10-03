Как болельщики встретили Головкина на хоккейном матче в Астане

Головкин прибыл на игру «Барыс» — ЦСКА в компании президента Казахстанской федерации хоккея Аскара Мамина, главы НОК РК Тимура Кулибаева и министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы.
Во время паузы в игре GGG показали на кубе, расположенном над ледовой ареной, что вызвало восторг у собравшихся на матче болельщиков.
«Рахмет всем за теплую встречу дома!» — написал потом боксер в своем аккаунте в Instagram.
Напомним, в эти дни GGG находится с визитом на родине. В пятницу, 5 октября, в Алматы, он проведет совместную с «Технодомом»
Сегодня же стало известно, что WBC выдвинул условия, которые могут ускорить третий бой Головина с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, который в прошлом месяце отобрал у казахстанца чемпионские титулы.