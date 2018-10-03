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21:26 (мск), источник: Vesti.kz

Как болельщики встретили Головкина на хоккейном матче в Астане

Экс-чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, WBA, IBF и IBO казахстанский боксер Геннадий Головкин сорвал овации «Барыс-Арены», посетив хоккейный матч в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Головкин прибыл на игру «Барыс» — ЦСКА в компании президента Казахстанской федерации хоккея Аскара Мамина, главы НОК РК Тимура Кулибаева и министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы.

Во время паузы в игре GGG показали на кубе, расположенном над ледовой ареной, что вызвало восторг у собравшихся на матче болельщиков.

«Рахмет всем за теплую встречу дома!» — написал потом боксер в своем аккаунте в Instagram.

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Напомним, в эти дни GGG находится с визитом на родине. В пятницу, 5 октября, в Алматы, он проведет совместную с «Технодомом» пресс-конференцию в Алматы, которую сможет посмотреть любой желающий, а также получить открытку с автографом.

Сегодня же стало известно, что WBC выдвинул условия, которые могут ускорить третий бой Головина с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, который в прошлом месяце отобрал у казахстанца чемпионские титулы.

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