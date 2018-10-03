Промоутер «Канело» оценил шансы на третий бой с Головкиным

Мы должны сесть и обсудить, какие планы у Сауля [Альвареса]. Мы намерены делать то, что будет лучше для бокса и лучше для «Канело». Остальное не имеет значения. Самое главное, чтобы люди видели лучшие бои. Мы уже говорили с Саулем: пока конкретных планов у нас нет, поэтому я и приехал сюда. Посмотрим, что будет. Пока у нас нет соперника, но есть много вариантов, — сказал Де ла Хойя.