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3 октября, источник: Sports.kz

Промоутер «Канело» оценил шансы на третий бой с Головкиным

Промоутер мексиканского боксера Сауля Альвареса (50−1−2, 34 КО) Оскар де ла Хойя прокомментировал потенциальный третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), сообщает Sports.kz.

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— Скоро мы увидим, есть ли возможность трилогии Головкин — «Канело». Здесь [на Конвенции WBC] присутствуют Маурисио Сулейман, Том Леффлер…

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Мы должны сесть и обсудить, какие планы у Сауля [Альвареса]. Мы намерены делать то, что будет лучше для бокса и лучше для «Канело». Остальное не имеет значения. Самое главное, чтобы люди видели лучшие бои. Мы уже говорили с Саулем: пока конкретных планов у нас нет, поэтому я и приехал сюда. Посмотрим, что будет. Пока у нас нет соперника, но есть много вариантов, — сказал Де ла Хойя.

Ранее в Golden Boy говорили, что для «Канело» забронированы дата и место следующего боя — 15 декабря, Madison Square Garden (Нью-Йорк). Что касается Головкина то он не будет драться до конца года. Всемирный боксерский совет (WBC) утвердил ему бой с Джермаллом Чарло (27−0, 21 КО), однако американец вновь может отступить, если Геннадий пожелает договориться о реванше с «Канело».

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