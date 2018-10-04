МОК: Присутствие бокса в программе ОИ-2020 и признание AIBA находятся под угрозой

«Исполком МОК выразил свою глубокую озабоченность ситуацией в AIBA и руководящем составе, — говорится в заявлении. — Обстоятельства создания избирательного списка вводят в заблуждение членов организации относительно позиции МОК. Такое поведение влияет не только на репутацию AIBA и бокса, но и на спорт в целом. Поэтому МОК вновь заявляет о своей четкой позиции — если поставленные вопросы не будет должным образом решены на предстоящем конгрессе AIBA, то существование бокса в олимпийской программе и даже признание AIBA со стороны МОК находятся под угрозой».

В то же время в МОК выразили уверенность, что попытаются не затронуть права самих спортсменов, не исключив, что бокс может быть сохранен в программе Олимпиады-2020 даже без признания AIBA.

Ранее СМИ сообщали, что директор по вопросам этики и соответствия требованиям МОК Пакеретт Жирар Запелли направила письмо на имя исполняющего обязанности главы AIBA Гафура Рахимова. В нем в ультимативной форме говорилось о том, что его выдвижение на пост президента федерации может повлиять на решение МОК сохранить бокс в программе Олимпиады 2020 года в Токио, так как функционер подозревается в связях с криминальным миром. Ранее департамент по контролю за иностранными активами Министерства финансов США включил Рахимова в санкционный список как одного из главных преступников Узбекистана. Также Минфин США наложил запрет на возможность Рахимова совершать любые финансовые операции в долларах США.

Выборы президента AIBA пройдут 3 ноября на конгрессе организации в Москве. Помимо Рахимова, свою кандидатуру выдвинул президент Азиатской конфедерации бокса Серик Конакбаев. Окончательно МОК рассмотрит вопрос сохранения бокса в программе Олимпийских игр 2020 года на заседании исполнительного комитета организации в ноябре.