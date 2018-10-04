Президент WBC объяснил решение назначить Головкину соперника для допуска к третьему бою с «Канело»

Такое решение было принято на Конвенции WBC, проходящей в эти дни в Киеве. Победитель противостояния Головкин — Чарло станет обязательным претендентом на бой с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом, который в сентябре отобрал пояс WBC у казахстанца.

При этом Чарло еще в апреле завоевал право стать обязательным претендентом по линии WBC, но теперь организация решила, что до встречи с полноценным чемпионом, коим теперь является «Канело», сначала ему необходимо встретиться с Головкиным.

Сам GGG уже дважды встречался с «Канело», но ни разу его не победил. Их первый бой завершился спорной ничьей, а во втором победу решением большинства судей праздновал мексиканец. Для Головкина это поражение стало первым в карьере и он лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

«Все может случиться. Третий бой Головкина и “Канело” интересен во всех отношениях. Но Чарло тоже имеет право. Я считаю, что достигнутое решение, которое справедливо для всех трех сторон», — сказал Сулейман.

Между тем, WBC разрешил «Канело» провести добровольную защиту титула. Возвращение мексиканца на ринг намечено на 15 декабря, наиболее вероятным соперником считается экс-чемпион в среднем весе канадец Давид Лемье (40−4, 33 KO), который 2015 году досрочно проиграл GGG в первой же защите титула IBF (в июне 2018 организация отобрала этот пояс у казахстанца).