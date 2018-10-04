Почему бой Головкин — Чарло не состоится, или два самых прибыльных варианта для GGG

Такое решение было принято на Конвенции WBC, проходящей в эти дни в Киеве. Победитель противостояния Головкин — Чарло станет обязательным претендентом на бой с новым чемпионом WBC в среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО).

При этом Чарло еще в апреле завоевал право стать обязательным претендентом по линии WBC, но теперь организация решила, что до встречи с полноценным чемпионом, коим теперь является «Канело», сначала ему необходимо встретиться с Головкиным.

Однако бой Головкина с Чарло может вовсе и не состояться. Портал FightNights привел несколько причин в пользу этой теории.

«Во-первых, это назначение не имеет даты. Во-вторых, WBC сам не выполняет свои же «приказы». Давайте взглянем на недавнюю историю.

В январе WBC объявил, что победитель боя Чарло — Сентено станет соперником для сильнейшего в реванше Головкин — Альварес. Очевидно, что это оказалось неправдой.

Всего несколько дней назад WBC отступил от первоначального заявления, предоставив недавно коронованному чемпиону «Канело» добровольную защиту, если он вернется на ринг в декабре. Более того, WBC отказался от своей очереди среди обязательных претендентов, что означает, что обязательный претендент по линии WBA будет следующим соперником до Чарло. Это, по сути, позволит Альваресу подраться с кем угодно в эти 18 месяцев, потому что что в мае 2019 года состоится его третий бой с Головкиным.

36-летнему Головкину же, потерпевшему первое поражение в карьере, осталось два, а может, три боя. В прошлом он уже намекнул, что может уйти из бокса, чтобы провести больше времени со своей семьей. Это наступит рано или поздно. Более того, на этом этапе денег может оказаться недостаточно для того, чтобы Головкин столкнулся с Чарло.

На бумаге бой Головкин — Чарло — отличный вариант, но его не так долго «мариновали». В лучшем случае GGG может заработать около четырех миллионов долларов за этот поединок. С другой стороны, победитель боя Риота Мурата — Роб Брант — это хороший вариант для Головкина. Если Мурата победит, Головкин может сразиться с ним в Японии и срубить около 14−15 миллионов долларов. Если же победит Брант, то Головкин не сможет поднять столько бабла, но получит возможность завершить карьеру победой. Кроме того, обладатель пояса WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс, если он победит Деметриуса Андраде 20 октября, был бы прибыльным соперником для боя в Великобритании. Этот бой мог бы принести Головкину восемь-десять миллионов долларов.

Конечно, Головкин — воин, который хочет драться со всеми. Тем не менее, его команда консультантов имеет свои взгляды на будущее и может заставить его держаться подальше от Чарло, — говорится в статье.

Добавим, что Головкин дважды встречался с «Канело», но ни разу его не победил. Их первый бой завершился спорной ничьей, а во втором победу решением большинства судей праздновал мексиканец. Для Головкина это поражение стало первым в карьере и он лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

Возвращение Альвареса на ринг намечено на 15 декабря, наиболее вероятным соперником считается экс-чемпион в среднем весе канадец Давид Лемье (40−4, 33 KO), который 2015 году досрочно проиграл GGG в первой же защите титула IBF (в июне 2018 организация отобрала этот пояс у казахстанца).