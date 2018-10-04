Белорусские и российские боксеры проведут в Бресте матчевую встречу

В турнире, посвященном памяти Героя Советского Союза Андрея Кижеватова, участвуют около 40 юношей 2003−2004 годов рождения. Хозяева представят на соревнованиях две команды, гости — одну. Юные боксеры выявят сильнейшего в 12 весовых категориях: от 44 кг до 80 кг. Бои пройдут по принципу «стенка на стенку». Обслуживать поединки будут судьи национальной категории, которые представляют Брестскую и Владимирскую области. Команда-победитель будет награждена дипломом. Также каждый участник матчевой встречи получит памятную медаль.

«Основная масса сборной Брестской области — воспитанники училища олимпийского резерва. Команда в сентябре в Пинске победила на республиканских Олимпийских днях молодежи. Для них важна встреча с представителями России. Во Владимирской области сильная школа бокса, там тренируются потенциальные соперники наших ребят во взрослом спорте», — отметил Юрий Питерский.

Помимо спортивных баталий гостей ожидает интересная культурная программа. Для них будет организована обзорная экскурсия по Бресту, во время которой они смогут познакомиться с жизнью и достопримечательностями города. Подростки и их наставники побывают в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой», посетят погранзаставу имени А. М. Кижеватова.