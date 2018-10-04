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10:08 (мск), источник: Vesti.kz

Спарринг-партнер Головкина лишен титула WBC за проваленный допинг-тест

Чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе американец Давид Бенавидес (20−0, 17 КО) лишен своего титула. Об этом сообщает BoxingScene.com.

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Такое решение было принято после того, как Бенавидес сдал положительный допинг-тест. В его организме были выявлены следы бензоилэкгонина, основного метаболита кокаина.

Тестирование Бенавидеса состоялось в рамках совместной программы от WBC и VADA Clean Boxing («Чистый бокс»). Президент WBC Маурисио Сулейман подтвердил, что получил документы от VADA о положительном допинг-тесте американца. Положительными оказались анализы пробы А мочи спортсмена, взятые 27 августа в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

В то же время Бенавидесу присвоен статус «чемпиона в отпуске», а титул объявлен вакантным. Отмечается, что после прохождения реабилитации, он будет иметь возможность провести бой с действующим чемпионом WBC.

Защиту титула Бенавидес должен был осенью против экс-чемпиона мира во втором среднем весе Энтони Диррелла (32−1−1, 24 КО), который теперь в бою за вакантный чемпионский пояс встретится с турком Авни Йилдиримом.

Напомним, Бенавидес был самым молодым из действующих чемпионов мира. Завладел вакантным титулом в сентябре 2017 года, «на тоненького» побив румына Роналда Гаврила (18−3, 14 КО). Провел дебютную защиту титула, одержав куда более убедительную победу в реванше с все тем же Гаврилом.

Бенавидес помогал казахстанцу Геннадию Головкину в качестве спарринг-партнера готовиться к поединку с тогда еще «регулярным» чемпионом WBA в среднем весе американцем Дэниэлом Джейкобсом. Этот бой состоялся 18 марта в Нью-Йорке и завершился победой GGG по очкам.

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