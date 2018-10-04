Спарринг-партнер Головкина лишен титула WBC за проваленный допинг-тест
Чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе американец Давид Бенавидес (20−0, 17 КО) лишен своего титула. Об этом сообщает BoxingScene.com.
Чемпион мира по версии WBC во втором среднем весе американец Давид Бенавидес (20−0, 17 КО) лишен своего титула. Об этом сообщает BoxingScene.com.
Такое решение было принято после того, как Бенавидес сдал положительный
Тестирование Бенавидеса состоялось в рамках совместной программы от WBC и VADA Clean Boxing («Чистый бокс»). Президент WBC Маурисио Сулейман подтвердил, что получил документы от VADA о положительном
В то же время Бенавидесу присвоен статус «чемпиона в отпуске», а титул объявлен вакантным. Отмечается, что после прохождения реабилитации, он будет иметь возможность провести бой с действующим чемпионом WBC.
Защиту титула Бенавидес должен был осенью против
Напомним, Бенавидес был самым молодым из действующих чемпионов мира. Завладел вакантным титулом в сентябре 2017 года, «на тоненького» побив румына Роналда Гаврила (18−3, 14 КО). Провел дебютную защиту титула, одержав куда более убедительную победу в реванше с все тем же Гаврилом.
Бенавидес помогал казахстанцу Геннадию Головкину в качестве