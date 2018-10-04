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10:10 (мск), источник: Vesti.kz

Команда Головкина прокомментировала выдвинутые WBC условия допуска до третьего боя с «Канело»

Промоутер экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) Том Леффлер прокомментировал решение Всемирного боксерского совета (WBC) санкционировать бой между казахстанцем и американцем Джермаллом Чарло (27−0, 21 КО), владеющим поясом «временного» чемпиона WBC.

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Такое решение было принято на Конвенции WBC, проходящей в эти дни в Киеве. Победитель противостояния Головкин — Чарло станет обязательным претендентом на бой с новоиспеченным чемпионом организации мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО).

«Геннадий хотел прямого боя с “Канело”, потому что третий поединок будет еще крупнее, чем первые два, — цитирует Леффлера BoxingScene.com. — Мы считаем, что-то, что произошло за пределами ринга (судейские карточки), не соответствуют тому, что происходило внутри. Но я поговорю с Геннадием об этом (решении WBC). Сейчас он отдыхает с семьей, но позже мы с ним увидимся».

Ранее промоутер Головкина объяснил решение обратиться в WBC с просьбой назначить прямой реванш с Альваресом. При этом Совет разрешил мексиканцу провести добровольную защиту.

Головкин дважды дрался с «Канело», но ни разу его не победил. Их первый бой завершился спорной ничьей, а во втором победу решением большинства судей праздновал мексиканец. Таким образом, казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

Возвращение Альвареса на ринг намечено на 15 декабря, наиболее вероятным соперником считается экс-чемпион в среднем весе канадец Давид Лемье (40−4, 33 KO), который 2015 году досрочно проиграл GGG в первой же защите титула IBF (в июне 2018 организация отобрала этот пояс у казахстанца).

Что касается Головкина, то поединок с «Канело» стал для казахстанца последним в этом году. Возвращение GGG ожидается весной 2019 года.

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