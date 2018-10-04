Команда Головкина прокомментировала выдвинутые WBC условия допуска до третьего боя с «Канело»
Промоутер
Промоутер
Такое решение было принято на Конвенции WBC, проходящей в эти дни в Киеве. Победитель противостояния Головкин — Чарло станет обязательным претендентом на бой с новоиспеченным чемпионом организации мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО).
«Геннадий хотел прямого боя с “Канело”, потому что третий поединок будет еще крупнее, чем первые два, — цитирует Леффлера BoxingScene.com. — Мы считаем,
Ранее промоутер Головкина объяснил решение обратиться в WBC с просьбой назначить прямой реванш с Альваресом. При этом Совет разрешил мексиканцу провести добровольную защиту.
Головкин дважды дрался с «Канело», но ни разу его не победил. Их первый бой завершился спорной ничьей, а во втором победу решением большинства судей праздновал мексиканец. Таким образом, казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.
Возвращение Альвареса на ринг намечено на 15 декабря, наиболее вероятным соперником считается
Что касается Головкина, то поединок с «Канело» стал для казахстанца последним в этом году. Возвращение GGG ожидается весной 2019 года.